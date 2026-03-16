Polizei stellt 50 Kilogramm Chemikalien sicher

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat bei der Durchsuchung einer Wohnung eines 40-jährigen Mannes rund 50 Kilogramm verschiedener Grundstoffe zur Herstellung explosionsgefährlicher Stoffe sichergestellt. Die Beamten waren zuvor über eine Online-Verkaufsplattform darauf aufmerksam geworden, dass der 40-Jährige größere Mengen verschiedener, auch erlaubnisfreier Ausgangsstoffe zur Herstellung explosionsgefährlicher Stoffe, insbesondere pyrotechnischer Gegenstände, erworben hatte, teilte die Polizei mit.

Da der Tatverdächtige nicht im Besitz einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis war und zudem der Verdacht bestand, dass er illegale Pyrotechnik herstellen könnte, durchsuchten die Beamten die Wohnung des Mannes. Neben den Chemikalien stellten die Beamten auch Füllmaterial für sogenannte Kugelbomben sicher. Der Mann wurde später wieder entlassen.