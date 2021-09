Polizei stellt 19 mutmaßlich gestohlene Fahrräder sicher

Hamburg (dpa/lno) – In einem Wohnhaus in St. Pauli hat die Hamburger Polizei 19 mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt und gegen mehrere Verdächtige Ermittlungen wegen Bandenhehlerei eingeleitet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Beamte am Donnerstagnachmittag nach einem Hinweis zunächst zehn noch in Schutzfolie verpackte Fahrräder in einem Hausflur gefunden. Nach Zeugenberichten überprüften sie eine Wohnung in dem Gebäude. Dort trafen sie 23 Menschen an und entdeckten außerdem weitere, zum Teil ebenfalls noch verpackte Fahrräder. Im Treppenhaus wurden schließlich noch einmal drei Räder gefunden. Mindestens drei der Fahrräder wurden ersten Erkenntnissen zufolge in Hamburg gestohlen, berichtete die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:210924-99-343259/2

Mitteilung der Polizei