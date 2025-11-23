Polizei sichert Auto nach Streit in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Polizeieinsatz in Hamburg-Wilhelmsburg sind Vormittag mehrere Menschen aneinandergeraten. Zeugen meldeten über den Notruf, ein Mann habe seine Ehefrau in einem Auto attackiert, berichtet das «Hamburger Abendblatt». Daraufhin seien mehrere Streifenwagen zu dem möglichen Tatort gefahren, um den Sachverhalt zu überprüfen und das betreffende Fahrzeug sicherzustellen, teilte der Lagedienst mit.

Der Besitzer des Autos wollte den Wagen jedoch nicht herausgeben und versuchte zu fliehen. Daraufhin seien zahlreiche Verwandte hinzugekommen und hätten versucht, die Ermittlungen zu behindern. Schließlich hätten sich die Beamten durchgesetzt und das Fahrzeug für weitere Ermittlungen mitgenommen.