Polizei setzt bei Einreiseverbot im Norden auf Besonnenheit

Kiel (dpa/lno) – Die Polizei plant bislang keine gezielten Kontrollen des seit Mittwoch geltenden Einreiseverbots für Touristen nach Schleswig-Holstein. «Wir setzen nach wie vor auf die Besonnenheit der Menschen», sagte der Sprecher des Landespolizeiamts, Uwe Keller, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Diese sei bislang weitgehend vorhanden. «Wir hoffen deshalb, dass wir keine weiteren Maßnahmen ergreifen müssen.» Ausnahme sind allerdings die Fehmarnsundbrücke und die Fähranleger zu den Inseln. Dort gebe es Sichtkontrollen der Polizei.

Mit Hinweisschildern an Autobahnen und Bundesstraßen weist Schleswig-Holstein Touristen mittlerweile auf das seit Mittwoch geltende Einreiseverbot hin. Die ersten Leucht-Warnschilder sind laut Wirtschaftsministerium an der A7 am Horster und Buchholzer Dreieck mit dem Hinweis «Schleswig-Holstein für Touristen gesperrt» bereits in Betrieb. Am Donnerstag sollten weitere an mehreren Bundesstraßen folgen.

