Polizei setzt Bahnhofswald-Räumung fort: Demos erwartet

Flensburg (dpa/lno) – Die Polizei hat die Räumung des Bahnhofswaldes in Flensburg am Montag wie geplant fortgesetzt. In den Bäumen werden noch mindestens drei Menschen vermutet, diese sollten nun vorsichtig und mit Bedacht aus dem Wald geholt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Umweltschützer haben in dem Wald mehrere Bäume seit Oktober besetzt, um gegen die Rodung für einen Hotel- und Parkhausneubau zu protestieren.

Am frühen Montagmorgen seilte sich zudem ein Demonstrant von einer Brücke ab und löste damit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt aus. Unterhalb der Brücke hatten den Angaben zufolge einige Menschen demonstriert. Die Polizei rechnete damit, dass es im Laufe des Tages zu weiteren Demonstrationen und Verkehrsbehinderungen kommen wird.

Unterdessen war am Sonntagabend der Firmenwagen eines Hotelinvestors in Brand geraten. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Feuer im Holstengang aufgenommen.

