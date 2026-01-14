Polizei schießt in Bedrohungslage – niemand verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einer Verfolgungsfahrt durch Hamburg-Tonndorf ist es zu einem Schusswaffeneinsatz durch die Polizei gekommen. Es sei niemand verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Eine Funkstreifenbesatzung habe in der Nacht einen Wagen kontrollieren wollen, der Fahrer sei jedoch mit dem Fahrzeug geflüchtet. Mehrere Polizeiwagen nahmen die Verfolgung auf. In einer Anhaltesituation sei es zu einer Bedrohungslage gekommen, sagte der Sprecher, ohne Details zu nennen. Dabei sei der Schuss abgegeben worden.

Die Beamten nahmen die Fahrzeuginsassen fest. Wie viele Personen in dem Auto saßen, wurde nicht mitgeteilt. Zunächst hatte das «Hamburger Abendblatt» über den Vorfall berichtet.