Polizei schießt auf Randalierer in Hotel bei Hannover

Mehrere Polizeikräfte waren in Hemmingen im Einsatz – Versuche, einen randalierenden Mann zu beruhigen, blieben ohne Erfolg. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hemmingen (dpa) –

In einem Hotel in Hemmingen bei Hannover hat die Polizei einen randalierenden Mann mit einem Schuss gestoppt. Der 39-Jährige wurde dabei am späten Freitagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er befindet sich demnach nicht in Lebensgefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann gegen 22.15 Uhr selbst den Notruf gewählt. In seinem Hotelzimmer soll er randaliert und sich mit einem scharfen Gegenstand wiederholt selbst bedroht haben.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, blieb die Lage angespannt. Auch weitere hinzugezogene Beamte, darunter Kräfte des Landeskriminalamts, konnten den Mann zunächst nicht beruhigen. Nach Polizeiangaben befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Warnschuss ohne Wirkung

Der 39-Jährige habe sich hochaggressiv gezeigt und sei mit dem Gegenstand in der Hand mehrfach auf die Beamten zugegangen. Ein abgegebener Warnschuss zeigte keine Wirkung. Schließlich gab ein Polizist einen gezielten Schuss auf den Mann ab und traf ihn. Da der 39-Jährige sein Verhalten dennoch nicht eingestellt habe, setzten die Einsatzkräfte zusätzlich einen Taser ein.

Unmittelbar danach leisteten die Beamten Erste Hilfe und nahmen den Mann fest. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich dort in stabilem Zustand. Der Kriminaldauerdienst Hannover hat die Ermittlungen übernommen. Gegen den 39-Jährigen wird wegen Bedrohung ermittelt. Weitere Details zum Einsatzverlauf nannte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht.