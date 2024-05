Polizei schaltet Hinweisportal für Raubserie

Vechta (dpa/lni) –

Nach einer Serie von Raubüberfällen auf Supermärkte im Landkreis Vechta bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach den Tätern und hat dafür ein Hinweisportal im Internet eingerichtet. Bei der Serie geht es um insgesamt vier Überfälle, zu denen es seit Mitte Oktober vergangenen Jahres in Verbrauchermärkten in Langförden, Vechta und Lutten kam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein oder mehrere mit Schusswaffen oder Messern bewaffnete Täter überfielen dabei jeweils kurz nach Ladenschluss Angestellte oder Sicherheitskräfte der Geschäfte und forderten Bargeld. Durch die Raubserie entstand bislang ein Schaden von rund 17.000 Euro.

Über das nun eingerichtete Portal können laut der Polizei Hinweise auch anonym an die Ermittlerinnen und Ermittler gegeben werden. Zudem bestehe die Möglichkeit, dort Bilder und Videos hochzuladen, teilten die Beamten mit. Die Polizei sucht insbesondere Angaben zu den bislang unbekannten Tätern sowie zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Zusammenhang mit den Überfällen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte bereits im März für hilfreiche Hinweise eine Belohnung von 3000 Euro ausgelobt.