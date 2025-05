Polizei ruft zu Respekt und Rücksichtnahme am Vatertag auf

Am Vatertag wird in Niedersachsen ausgelassen gefeiert – die Gewerkschaft der Polizei hofft auf einen friedlichen Verlauf. (Archivbild) Lars Klemmer/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Die Polizei in Niedersachsen will heute Präsenz zeigen und hofft trotz des erhöhten Alkoholkonsums am Vatertag auf einen friedlichen Verlauf. Wenn zu Christi Himmelfahrt viele Gruppen unterwegs seien, komme es immer wieder zu Konflikten, Sachbeschädigungen oder sogar tätlichen Angriffen, teilte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Niedersachsen mit. Vize-Landeschef Sebastian Timke sagte: «Wie auch in den Vorjahren werden alle verfügbaren Einheiten dafür sorgen, dass der Vatertag in Niedersachsen friedlich abläuft, auch wenn die Stimmung gerne ausgelassen sein darf.»

Die Gewerkschaft appellierte, Rücksicht auf andere zu nehmen und Respekt zu zeigen, auch im Umgang mit der Polizei. Mehrere Polizeiinspektionen wiesen zudem darauf hin, dass man alkoholisiert auch das Fahrrad oder Boot stehen lassen sollte. Unter anderem entlang der Mittelweser und auf der Unterweser werde es Sportboot- und Alkoholkontrollen geben, kündigte die Polizei Bremen an. Die 0,5-Promillegrenze gelte für alle Skipper und Bootsführenden. Schon ab 0,3 Promille könne ein Fehlverhalten zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Der Landkreis Lüneburg rief zur Achtsamkeit in der Natur am Feiertag auf. Laute Musik und hinterlassener Müll beeinträchtigten Flora, Fauna und andere Erholungssuchende, hieß es von der Behörde.