Polizei ruft Kampfmittelräumdienst bei Wohnungsdurchsuchung

Flensburg (dpa/lno) –

Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Flensburg haben Einsatzkräfte der Polizei unter anderem einen vermeintlich explosionsgefährlichen Gegenstand gefunden. Bei dem Einsatz am Morgen fanden die Beamten laut Mitteilung einen mit Tape umwickelten Gegenstand, aus dem Kabel ragten. Es habe sich nach erster Einschätzung des hinzugezogenen Kampfmittelräumdiensts um einen selbstgebauten Fahrradakku gehandelt. Eine Gefahr bestand demnach nicht.

Hintergrund der Durchsuchung war ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Es richtet sich laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen 32-jährigen Mann und eine 39-jährige Frau.

Die Beamten fanden bei der Durchsuchung der Wohnung den Angaben zufolge auch Munition, Amphetamine sowie Cannabis und stellten diese neben Speichermedien als Beweismittel sicher. Außerdem seien zwei Hunde in der Wohnung gewesen – ein Husky und ein American Staffordshire Terrier. Die Tiere seien zu ihrem eigenen Schutz sichergestellt worden.