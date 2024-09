Polizei rückt zu Schlägerei bei Grillrestaurant an

Die Polizei in Braunschweig musste einen Streit zwischen zahlreichen Beteiligten beruhigen. (Archivbild) Lino Mirgeler/dpa

Braunschweig (dpa/lni) –

Eine Schlägerei mit rund 20 Beteiligten vor einem Grillrestaurant ist von der Polizei in Braunschweig beendet worden. Inhaber und Personal des Lokals waren nach Polizeiangaben am Freitag mit einer Gruppe, die sich davor aufhielt, in Streit geraten. Zeugen meldeten, dass sich Personen etwa mit Grillspießen bewaffnet haben sollen.

Die herbeigerufenen Polizisten stellten bei den späteren Durchsuchungen keine Waffen oder gefährlichen Gegenstände fest. Sie beruhigten die Lage nach eigenen Angaben rasch. Manche Beteiligte hatten oberflächliche Verletzungen, die nicht behandelt werden mussten.

Die Beamten sprachen Platzverweise aus und vereinzelt wurden Personen zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Es wurden Strafverfahren wegen Landfriedensbruch in besonders schwerem Fall eingeleitet. Der Anlass des Streits war zunächst unklar.