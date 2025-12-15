Polizei rückt wegen Feuerwerk an: Videodreh von Rapper?

Bremen (dpa/lni) –

Ein mutmaßlicher Musikvideo-Dreh eines Rappers hat in Bremen-Tenever zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, weil aus einer Ansammlung von jungen Menschen heraus Feuerwerkskörper gezündet sowie Böller aus Fenstern und von Balkonen auf die Straßen geworfen worden sein sollen, wie ein Sprecher mitteilte. Die Einsatzkräfte stießen bei einem Bolzplatz auf rund 50 bis 70 junge Menschen, aus deren Gruppe heraus demnach Pyrotechnik gezündet wurde.

Nach dem Eintreffen der Polizei warfen den Angaben zufolge einige von ihnen Böller sowie vereinzelt Flaschen in Richtung der Streifenwagen und Beamten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei forderte weitere Kräfte an und erteilte Platzverweise, woraufhin sich die Ansammlung auflöste. Während des Einsatzes erfuhren die Beamten demnach, dass die Versammlung in Zusammenhang mit dem Musikvideo-Dreh eines Rappers gestanden haben soll. Der Rapper erschien laut Polizei später am Einsatzort. Die Polizei prüft mögliche Verstöße.