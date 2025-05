Polizei rettet vier Entenküken aus misslicher Lage

Die Polizei hat vier Entenküken aus einem Kellerschacht in Ratzeburg gerettet (Archivbild). Rolf Vennenbernd/dpa

Ratzeburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat vier Entenküken aus einem Kellerschacht in Ratzeburg gerettet. Die Kleinen seien am Vormittag mit ihrer Entenmutter über eine Straße zu einem Hinterhof gewatschelt, teilte die Polizei mit. Dabei seien die Küken plötzlich in einen Kellerschacht gefallen und von der Entenmutter zurückgelassen worden. Die Kleinen machten laut auf sich aufmerksam und konnten von der Polizei aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Sie fanden vorerst im Polizeirevier Unterschlupf.