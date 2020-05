Polizei: Noch keine Spur von Mörder aus Hessisch Oldendorf

Polizist in Uniform. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Hessisch Oldendorf (dpa/lni) – Fünf Tage nach dem Mord an einem Rentner in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) hat die Polizei noch keine heiße Spur. Die 30-köpfige Mordkommission habe bisher keinen konkreten Hinweis darauf, wer den 71-Jährigen ums Leben gebracht hat, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Auch ein Motiv für das Verbrechen sei bislang nicht erkennbar. Zu den Todesumständen wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen.

Die «Deister- und Weserzeitung» hatte berichtet, der Rentner sei erschossen worden. Eine Tatwaffe sei bislang nicht gefunden worden, sagte die Polizeisprecherin. Der Rentner war am 1. Mai tot in seinem Vier-Parteien-Haus im Ortsteil Fischbeck gefunden worden. Ob aus der Wohnung etwas gestohlen wurde, stand am Dienstag noch nicht fest.