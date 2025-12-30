Polizei nimmt nach Wohnhausbrand in Kiel Verdächtigen fest

Die Polizei hat nach einem Wohnhausbrand in Kiel einen Verdächtigen festgenommen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Nach dem Brand eines Wohnhauses am Montag in Kiel hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Die Ermittler verdächtigen den 48-Jährigen, das Feuer verursacht zu haben. Gegen ihn wird wegen besonders schwerer Brandstiftung ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in Kiel mitteilten.

Bei dem Brand am Montagnachmittag im Stadtteil Gaarden, der sich ausgehend von einem Sperrmüllhaufen im Hinterhof des Hauses ausbreitete, sind nach Angaben der Polizei zehn Menschen leicht verletzt worden. Sie atmeten Rauch ein. Die meisten Betroffenen haben das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Die Feuerwehr sprach am Montagabend vorläufig von elf Verletzten.

Das beschädigte Mehrfamilienhaus ist nicht länger bewohnbar. Bewohner wurden andernorts untergebracht, wie die Behörden mitteilten.