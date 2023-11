Polizei nimmt nach gewaltsamem Tod einer Frau Ehemann fest

Hamburg (dpa/lno) –

Drei Tage nach dem gewaltsamen Tod einer 36 Jahre alten Frau im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord ist ihr Ehemann als mutmaßlicher Täter festgenommen worden. Der 38-Jährige sei bereits am vergangenen Freitag dingfest gemacht worden und sitze inzwischen wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Montag mit.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Mann am vergangenen Dienstag eine Nachbarin noch gebeten, für seine Frau Rettungskräfte zu alarmieren, die aber nur den Tod der Frau feststellen konnten. Bei der Obduktion der Leiche sei dann festgestellt worden, dass die 36-Jährige mutmaßlich durch äußere Gewalteinwirkungen zu Tode gekommen sei.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich nach Angaben der Polizei ein Tatverdacht gegen den 38 Jahre alten Ukrainer. Dieser sei schließlich von Zielfahndern im Bereich Hammerbrook festgenommen worden. Die genauen Hintergründe der Tat seien noch unklar.