Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter in Hamburg fest

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat in Hamburg-Bramfeld einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 45 Jahre alte Mann hat möglicherweise am Dienstagabend ein Auto angezündet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Anwohnerin bemerkte die Flammen und informierte den Halter des Autos.

Der Halter löschte das Feuer und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter, der den Angaben zufolge Reste eines Brandbeschleunigers mitführte, später in der Nähe des Autos fest. Der Verdächtige sollte am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.