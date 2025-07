Polizei nimmt Mann wegen fünf Haftbefehlen fest

In Hamburg ist ein Mann festgenommen worden, gegen den fünf Haftbefehle vorlagen. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bundespolizei hat in Hamburg-Altona einen 36-Jährigen festgenommen, den Behörden wegen fünf Haftbefehlen gesucht haben. Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn fiel der Mann demnach auf, weil er ohne Ticket S-Bahn fuhr. Die herbeigerufene Bundespolizei traf den Mann im Bahnhof Altona an, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Die Polizei brachte ihn in ein Gefängnis.

Ein Gericht hatte den 36-Jährigen wegen Körperverletzung zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Außerdem beging der Mann laut Polizei einen Betrug und fuhr ohne Führerschein. Zudem habe er mutmaßlich an einem verbotenen Autorennen teilgenommen.