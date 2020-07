Handschellen hängen am Gürtel eines Justizbeamten. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Die Bremer Polizei hat den auf ein Universitätsgebäude geflohenen Gewalttäter in Gewahrsam genommen. Bei dem Einsatz am Freitag habe es keine Verletzten gegeben, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte sich am Morgen auf das Dach des Gebäudes verzogen, nachdem er einen anderen Menschen verletzt hatte.