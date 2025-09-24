Polizei nimmt Gesuchten am Bahnhof Reeperbahn fest

Der festgenommene, 55 Jahre alte Mann wurde bereits seit August mit Haftbefehl gesucht. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hamburg (dpa) –

Am Hamburger S-Bahnhof Reeperbahn hat die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Eine Streife hatte den 50-Jährigen am Dienstagnachmittag kontrolliert, nachdem er Flüssigkeiten aus Pfandflaschen auf den Boden gegossen hatte, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass die Staatsanwaltschaft Lüneburg ihn seit Ende August mit Haftbefehl sucht. Der Mann war wegen unerlaubten Drogenbesitzes und Urkundenfälschung verurteilt worden. Da er eine Geldstrafe von 2125 Euro nicht bezahlt hatte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 103 Tagen antreten.

Ein Atemalkoholtest ergab 0,25 Promille. Der Festgenommene wurde zum Bundespolizeirevier Hamburg-Altona gebracht und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.