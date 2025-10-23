Polizei nimmt gesuchte Frau im Hauptbahnhof Hamburg fest

Hamburg (dpa/lno) –

Bundespolizisten haben im Hamburger Hauptbahnhof eine 30-Jährige festgenommen, gegen die ein Haftbefehl vorlag. Die Frau habe am Mittwochabend in der Wandelhalle des Bahnhofs aggressiv nach Geld gebettelt, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau seit Mitte Oktober wegen des illegalen Anbaus, der Herstellung, des Handels und des Inverkehrbringens von Betäubungsmitteln gesucht wird. Die 30-Jährige hatte eine Geldstrafe von 600 Euro nicht bezahlt und muss nun eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.