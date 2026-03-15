Polizei nimmt fünf Taschendiebe auf der Reeperbahn fest

Einmal unaufmerksam und schon ist das Handy weg: Die Polizei geht gegen Taschendiebe vor (Symbolbild). Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Auf der Hamburger Reeperbahn sind im Zuge eines Schwerpunkteinsatzes zur Bekämpfung von Taschendiebstahl in der Nacht zum Sonntag zehn Männer überprüft und fünf von ihnen vorläufig festgenommen worden.

Sie bemerkte nicht, dass sie beklaut wird

Im Einsatz beobachteten die Zivilfahnder der Bundes- und Landespolizei unter anderem, wie im dichten Party-Gedränge zwei 38 und 57 Jahre alte Männer das Handy einer 25-Jährigen stahlen, wie die Polizei mitteilte. Die Diebe gingen dabei so vor, dass die Frau den Diebstahl nicht einmal bemerkte. Die beiden Männer sind bereits polizeibekannt. Sie wurden in Untersuchungshaft gebracht und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

In Laufe der Nacht wurden zwei weitere 21 und 40 Jahre alte Männer wegen Diebstahls festgenommen. Die Polizei mahnt vor diesem Hintergrund noch einmal zu Vorsicht vor Taschendieben, besonders in Menschenmengen.