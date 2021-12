Polizei nimmt 53-Jährigen fest – wollte er seine Frau töten?

Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration

Celle (dpa/lni) – Ein 53 Jahre alter Mann aus Celle soll versucht haben, seine Ehefrau zu töten. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann sei am Dienstagnachmittag bei der Polizei erschienen – und habe gesagt, dass seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in der Neustadt liege und vermutlich tot sei. Die Beamten fanden in der Wohnung die schwer verletzte 55-Jährige. Sie kam ins Krankenhaus. Erste Ermittlungen und Spuren am Tatort wiesen auf ein versuchtes Tötungsdelikt hin und begründeten den Verdacht gegen den Ehemann. Er sollte noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

© dpa-infocom, dpa:211215-99-391185/2

Mitteilung