Polizei: Niedersachsen-Derby ohne große Zwischenfälle

Hannover (dpa/lni) –

Das von starken Sicherheitsvorkehrungen begleitete Fußball-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig (1:1) ist nach Angaben der Polizei ohne besondere Zwischenfälle abgelaufen. Wie ein Bundespolizei-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Samstag zwei Stunden nach dem Spielende bestätigte, blieb gerade die An- und Abreise der Braunschweiger Fans ruhig. Zwar musste das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga schon nach anderthalb Minuten für kurze Zeit unterbrochen worden. Grund waren Feuerwerkskörper und Böller, die im Braunschweiger Fanblock gezündet und teilweise Richtung Zuschauerränge mit Hannover-Anhängern geworfen wurden. Trotz wiederholt abgebrannter Pyrotechnik in beiden Fanlagern kam es jedoch zu keinen Ausschreitungen. Nach dem Spiel lobten auch beide Trainer die Atmosphäre im Stadion. Aus Sicherheitsgründen mussten in der Arena etwa 7000 Plätze frei bleiben, um beide Fangruppen rund um den Braunschweiger Block besser voneinander trennen zu können. Statt der möglichen 49.000 Zuschauer durften nur 42.000 das Spiel sehen. Etwa 4200 von ihnen waren aus Braunschweig angereist.