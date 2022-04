Polizei muss Beziehungsstreit schlichten

Peine (dpa/lni) –

Ein Beziehungsstreit hat die Polizei in Peine in Atem gehalten. Die Beamten nahmen dort am Mittwoch einen 31-Jährigen mit auf die Wache, der mit der Familie seiner 19-jährigen Lebensgefährtin aneinander geraten war. Weil die Lage zunächst unklar war, rückten mehrere Streifenwagen zum Haus der Familie aus, wo sich auch die 19-Jährige aufhielt. Der Mann habe andere angegriffen und bedroht, wie die Polizei mitteilte. Sowohl er selbst als auch Angehörige der Familie trugen bei der Auseinandersetzung leichtere Blessuren davon.