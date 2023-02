Bremen (dpa/lni) –

Bei einer Auseinandersetzung in der Bremer Neustadt ist nach Polizeiangaben ein Mann durch eine Schusswaffe verletzt worden. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Abend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Unklar war zunächst, ob es sich um eine scharfe Schusswaffe handelte. Weitere Details nannten die Ermittler zu dem Vorfall, der sich am späten Nachmittag ereignete, nicht.