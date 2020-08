Polizei löst Rätsel um Leiche in einem Wagen

Hamburg (dpa/lno) – Die Polizei Hamburg hat die Leiche identifiziert, die Ende Juli von einem Autobesitzer in seinem Fahrzeug gefunden worden ist. Es handle sich um einen 68-Jährigen, der in einer Pflegeeinrichtung im Stadtteil Ottensen gelebt habe, bestätigte ein Sprecher am Freitag. Die Leiche sei inzwischen obduziert worden. Das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung lag zunächst noch nicht vor. Es gebe jedoch keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» darüber berichtet.

Ein Autobesitzer hatte am 31. Juli in seinem geparkten Wagen die Leiche eines Mannes entdeckt. Der Mann war demnach am 23. Juli aus der Einrichtung verschwunden und seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Zuvor sei er bereits fünfmal vermisst gemeldet worden und jedes Mal wieder zurückgekehrt. Jedes Mal sei er in der Trinkerszene in Altona und auf der Reeperbahn unterwegs gewesen.

Die Beamten konnten nach eigenen Angaben rekonstruieren, dass sich der Mann bis zum 28. Juli wieder in beiden Stadtteilen aufgehalten hatte. Danach habe sich seine Spur verloren. Das Auto, in dem die Leiche gefunden wurde, war vermutlich nicht geschlossen.