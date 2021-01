Polizei löst Party mit Gästen aus Niedersachsen auf

Polizeiwagen mit Blaulicht. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Boizenburg (dpa/mv) – Die Polizei hat in Boizenburg an der Elbe eine Geburtstagsparty mit 14 Gästen vor allem aus Niedersachsen aufgelöst. Die Feier hatte am Wochenende in einer Halle in der Kleinstadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim stattgefunden, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag mitteilte. Gegen die Teilnehmer im Alter zwischen 19 und 37 Jahren seien Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung aufgenommen worden. Die angereisten Personen hätten das Bundesland verlassen müssen.

© dpa-infocom, dpa:210125-99-160889/2

Pressemitteilung