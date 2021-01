Polizei löst illegale Dominorunde in Imbiss auf

Hannover (dpa/lni) – Die Polizei hat eine Spielrunde in einem illegal geöffneten Bistro in Hannover aufgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde eine Fußstreife am späten Samstagabend auf einen Imbiss im Stadtteil Mitte aufmerksam. Dort trafen die Beamte 15 Gäste an, die an Dominotischen spielten. Mund-Nasen-Schutz trug keiner der Anwesenden, auch der erforderliche Mindestabstand wurde nicht eingehalten. Ein Mitarbeiter servierte den Anwesenden demnach zudem Snacks und Tee. Gegen den 28-jährigen Lokalbetreiber und seinen Mitarbeiter stellte die Polizei Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betriebsverbot. Gegen die Gäste ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz in 15 Fällen. Das Lokal wurde geschlossen.

© dpa-infocom, dpa:210131-99-242626/2

Pressemeldung der Polizei