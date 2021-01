Polizei löst Gebetsstunde auf: Gegen Verordnung verstoßen

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Symbolbild

Papenburg (dpa/lni) – Keine Atemmasken und viel zu viele Menschen: Die Polizei hat eine Gebetsstunde in einem Privathaus im emsländischen Papenburg aufgelöst. Im Wohnzimmer eines Hauses im Stadtteil Aschendorf hätten sich am Dienstagnachmittag 15 Christen im Alter von 53 bis 81 Jahren versammelt, um gemeinsam zu beten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beim Eintreffen der Beamten hielt der Pastor eine Predigt. Die Menschen saßen den Angaben zufolge eng an eng und ohne Mund-Nasen-Bedeckung nebeneinander. Noch bevor die Beamten die Personalien aufnehmen konnten, flüchtete der Pastor. Die übrigen müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Bereits am Sonntag mussten Beamte in einem Wohnhaus in Diepholz einen christlichen Gottesdienst auflösen – ein Hygienekonzept gab es nicht, die Corona-Verordnung wurde nicht eingehalten. Zu dem Zeitpunkt waren mindestens 40 Erwachsene und 11 Kinder der Gemeinde bei dem Gottesdienst, nur einige trugen Masken. Genug Abstand hielten sie auch nicht. Die Polizei stellte die Personalien fest.

Mitteilung der Polizei Emsland