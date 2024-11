Polizei löst Autoszene-Treffen im Landkreis Osnabrück auf

Melle (dpa/lni) –

Die Polizei in Melle im Landkreis Osnabrück hat ein Treffen von Anhängern der Autoszene aufgelöst. Zwischenzeitlich hatten sich rund 1.000 Wagen und etwa 2.500 Menschen auf Parkplätzen in einem Industriegebiet versammelt, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Es kam zu vereinzelten Lärmbelästigungen und Feuerwerkskörper wurden abgebrannt. Die Beamten lösten die Versammlung auf.

Ein Teil der versammelten Autofans fuhr anschließend in der Nacht weiter in das etwa 20 Kilometer entfernte Dissen. Dort kamen ebenfalls in einem Industriegebiet etwa 400 Autos und 500 Menschen zusammen. Auch hier musste die Polizei verschiedene Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten. Anschließend löste sich die Versammlung auf.