Polizei kontrolliert Rocker bei Treffen in Ostfriesland

Norden (dpa/lni) –

Während eines mehrtägigen Treffens der Rockergruppe Gremium MC hat die Polizei in Ostfriesland bei Kontrollen mehrere Hieb-, Schlag- und Stichwaffen sichergestellt. Darunter seien auch eine Machete und eine Axt gewesen, teilte die Polizei in Aurich mit. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Insgesamt kontrollierte die Polizei nach eigenen Angaben mehr als 4.000 Menschen und 1.500 Fahrzeuge. Die Kontrollen seien friedlich und ohne Störungen verlaufen, hieß es weiter.

Seit Donnerstag hatten sich hunderte Mitglieder des Clubs auf dem Gelände des sogenannten Motodroms in der Samtgemeinde Hage bei Norden (Landkreis Aurich) getroffen. Die Polizei hatte deshalb angekündigt, mit einem Großaufgebot im Einsatz zu sein und den Anreiseverkehr zu kontrollieren. Dafür waren auch Beamte der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Eine Landstraße wurde für die Kontrollmaßnahmen gesperrt.

Warum die Polizei Rockergruppen im Blick hat

«Die Polizei duldet keine rechtsfreien Räume und verfolgt bei der Bekämpfung von Rockerkriminalität eine Null-Toleranz-Strategie», teilte die Polizei mit. Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten seien durch die Einsatzkräfte konsequent geahndet worden, hieß es weiter.

Nach früheren Angaben des Landeskriminalamtes in Hannover stehen dutzende Rockergruppen und rockerähnliche Gruppierungen in Niedersachsen unter Beobachtung der Polizei. International agierende Motorradclubs werden immer wieder mit Drogenhandel und anderen Delikten in Verbindung gebracht. MC steht für Motorcycle Clubs (Motorradclubs).