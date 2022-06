Polizei: Kieler Woche bislang überwiegend friedlich

Zuschauer beobachten am Falkensteiner Strand die Windjammer-Parade der Kieler Woche. Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Der Start der ersten großen Kieler Woche seit drei Jahren ist nach Ansicht der Polizei überwiegend friedlich erfolgt. Besondere Einsätze habe es an den ersten drei Tagen nicht gegeben, wohl aber eine hohe Belastung der Beamten, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag. Die offizielle Eröffnung durch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Samstagabend auf dem Rathausplatz sowie die Flaniermeile Kiellinie seien durchweg sehr gut besucht gewesen.

Insgesamt nahmen Polizisten am Eröffnungssamstag 25 Strafanzeigen auf, beim Sommerfest 2019 vor der Corona-Pandemie waren es noch 36. Diese Mal gab es 15 Körperverletzungen (2019: 20), zwei Personen leisteten Widerstand (6). Polizisten kamen nicht zu Schaden.

Acht Kieler-Woche-Besucherinnen und -Besucher (2019: 15) erhielten einen Platzverweis. Drei von ihnen folgten dem nicht und wurden in Gewahrsam genommen. Sechs Personen (20) waren derart betrunken, dass sie hilflos waren. Im Gewahrsam musste aber niemand ausnüchtern. Vor drei Jahren galt das noch für sieben Besucherinnen und Besucher.