Polizei verzeichnet ruhige Weihnachtsfeiertage

Kiel/Neumünster (dpa/lno) –

In der polizeilichen Bilanz der Polizeidirektion in Kiel zeichnen sich ruhige Weihnachten ab. Zwischen Heiligabend und dem zweiten Weihnachtsfeiertag gab es mit 265 Einsätzen zwar 12 Einsätze mehr als im Vorjahr, dennoch seien das vergleichsweise wenige, teilte die Polizei mit.

Wenige kleine Einsätze in Schleswig-Holstein an Weihnachten

Um die Feiertage kam es im Raum Kiel zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger und einem Wohnungsbrand, ansonsten ging es bei den Einsätzen unter anderem neunmal um Streitigkeiten mit Körperverletzung. Sechsmal mussten stark alkoholisierte Menschen begleitet werden.

Auch anderorts in Schleswig-Holstein blieb es um die Weihnachtszeit ruhig: Die Polizeidirektion in Neumünster zeichnet mit 230 geleisteten Einsätzen ein ähnlich ruhiges Bild der Feiertage. Neben kleineren Unfällen und Streitigkeiten kam es zu einigen wenigen Ruhestörungen, wie die Polizei mitteilte.