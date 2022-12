Polizei intensiviert Kampf gegen Geldautomatensprenger

Wiesbaden (dpa) –

Die Polizei will ihren Kampf gegen Geldautomatensprenger intensivieren und plant dazu in der kommenden Woche drei länderübergreifende Fahndungs- und Kontrolltage. Es ist den Angaben zufolge eine gemeinsame Aktion von Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ziel sei, «durch starke Präsenz und zielgerichtete Maßnahmen potentielle Tätergruppierungen von einer möglichen Tatausführung abzuhalten», teilte das Hessische Landeskriminalamt (LKA) am Freitag in Wiesbaden mit. Unter anderem würden dabei vom 19. bis 21. Dezember Geldautomaten von Streifenpolizisten überwacht und an überregionalen Reiserouten Kontrollstellen eingerichtet.

«Mit den intensivierten Kontrollmaßnahmen unterstreichen wir, dass wir im Kampf gegen skrupellose Geldautomatensprenger auch in der Zeit zwischen den Jahren nicht nachlassen, um diese organisierten Strukturen nachhaltig zu zerschlagen», sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU).