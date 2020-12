Polizei holt LKW-Fahrer mit fast 5 Promille von Autobahn

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Braunschweig (dpa/lni) – Sturzbetrunken mit fast 5 Promille ist ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 2 unterwegs gewesen. Beamten war ein in Schlangenlinien fahrender Lkw bei Braunschweig aufgefallen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Streife leitete den 41-Jährigen am Montagnachmittag von der A2.

Beim Verlassen des Führerhauses schwankte der Mann so stark, dass die Beamten einen Alkoholtest machten. Da dieser einen Wert von rund 4,9 Promille ergab, veranlassten sie eine Blutprobe. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Schlüssel für den Lkw und der Führerschein des Mannes wurden einkassiert.

Polizeimeldung