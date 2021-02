Polizei hebt illegales Spiellokal aus

Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Bremerhaven (dpa/lni) – Beim Ausheben einer Spielhölle hat die Polizei in Bremerhaven illegal betriebene Spielautomaten und mehrere Tausend Euro sichergestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren in der ehemaligen Gaststätte alle Fenster blickdicht verklebt. Die Spieler wurden nur nach Voranmeldung eingelassen. Bei dem Zugriff in der Nacht zum Sonntag befanden sich elf Männer im Lokal, die an Pokertischen und an den Automaten verbotenes Glücksspiel betrieben. Die Spieler versuchten noch, sich hinter Vorhängen, in Schränken oder im Keller zu verstecken. Gegen sie wird wegen der Organisation von illegalem Glücksspiel oder der Beteiligung daran ermittelt.

