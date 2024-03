Polizei Hamburg fahndet erneut nach Messerstecher von 2015

Hamburg (dpa/lno) –

Neun Jahre nach einem noch immer unaufgeklärten Messerangriff in einem Hamburger Juweliergeschäft hat die Polizei nun erneut das Fahndungsfoto des Verdächtigen veröffentlicht. Der Gesuchte habe im März 2015 in einem Schmuckgeschäft in Hamburg-Harburg mit einem Messer auf einen damals 54-Jährigen eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Opfer überlebte den Angriff.

Der Angreifer, der zur Tatzeit dunkle Kleidung, eine Brille und einen Bart trug, war den Ermittlern nach der Tat entkommen. Da der Mann nichts aus dem Juweliergeschäft gestohlen habe, sei ein persönliches Tatmotiv nicht auszuschließen. Neun Jahre nach dem Messerangriff wendet sich die Polizei erneut mit einem Foto des Verdächtigen an die Öffentlichkeit und hofft auf neue Hinweise, um den Fall aufklären zu können.