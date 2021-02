Polizei greift Jugendliche auf: Suchaktion in Verden

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Verden (dpa/lni) – Drei betrunkene und dadurch hilflose Jugendliche haben in Verden eine größere Suchaktion der Polizei ausgelöst. Die drei jungen Erwachsenen seien am Dienstagabend so alkoholisiert gewesen, dass sie nicht mehr selbstständig nach Hause gehen konnten, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Um angesichts des Winterwetters auszuschließen, dass weitere Jugendliche Hilfe benötigten, hätten Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr das Naturschutzgebiet Verdener Dünen und den Stadtwald abgesucht. Dabei seien weitere Jugendliche angetroffen worden, allerdings keine in hilfloser Lage.

