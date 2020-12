Polizei gelingt Schlag gegen Drogenhändler

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Bad Segeberg (dpa/lno) – Bei einer Drogenrazzia hat die Polizei am Dienstagmorgen mehr als 20 Wohn- und Gewerbeobjekte im Kreis Pinneberg durchsucht. Dabei konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden, die nun dem Richter vorgeführt werden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die Polizei mehrere Tatverdächtige im Alter zwischen 16 bis 62 Jahren ermittelt. Sie sollen Handel mit Kokain und Marihuana in nicht geringen Mengen betrieben haben. Bei den Durchsuchungen wurden Kokain, Marihuana sowie Waffen und Bargeld sichergestellt. Insgesamt waren rund 180 Kräfte der Landespolizei Schleswig-Holstein an dem Einsatz beteiligt.

Auch in Hamburg, Niedersachsen und Bremen durchsuchte die Polizei seit den frühen Morgenstunden mehrere Wohnungen. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität.

PM