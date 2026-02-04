Polizei geht weiter Hinweisen zu Vermisster aus Noer nach

Noer (dpa/lno) –

Der Fall einer seit fast einem Jahr vermissten Frau aus Noer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) beschäftigt die Polizei weiterhin. «Wir gehen weiterhin Hinweisen nach», sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Ermittler werteten Spuren aus und hofften auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Gewaltverbrechens. Die 43-Jährige war nach früheren Polizeiangaben zuletzt am 21. März gesichert gesehen worden. Ihr Mann hatte die Frau als vermisst gemeldet. Während der Vernehmung erhärtete sich der Verdacht, dass eine Straftat im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen könnte.

Weitere Suchaktion?

Trotz umfangreicher Such- und Ermittlungsmaßnahmen wurde die Frau bislang nicht gefunden. «Eine größere Suchaktion ist derzeit nicht geplant», sagte die Polizeisprecherin. Das könne sich aber jederzeit ändern. Mehrfach hatten Einsatzkräfte im vergangenen Jahr mit Großaufgeboten nach der Frau gesucht, unter anderem im Felder Holz sowie am und im Westensee.