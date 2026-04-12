Polizei geht mit Kontrollwoche gegen Raser vor

Die Polizei in Schleswig-Holstein setzt im Rahmen einer bundesweiten Aktion einen Schwerpunkt gegen zu schnelles Fahren. (Symbolbild) Pia Bayer/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die Polizei in Schleswig-Holstein wird in der kommenden Woche verstärkt gegen zu schnelles Fahren vorgehen. Außerdem nehmen die Beamten im Rahmen der deutschlandweiten Aktion Aggressionsdelikte im Verkehr ins Visier, wie das Innenministerium mitteilte. Zur Überwachung werden von Montag bis Sonntag vermehrt Videofahrzeuge sowie mobile und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen eingesetzt.

Schwerpunkte setzt die Polizei den Angaben zufolge dort, wo Menschen besonders geschützt werden müssen. Das seien etwa Bereiche vor Kindergärten, Schulen oder Krankenhäusern, ebenso vor Seniorenheimen, an Fußgängerüberwegen und Bushaltestellen. Auch der Verkehr etwa an Baustellen, wo langsamer gefahren werden muss, wird verstärkt überwacht.