Polizei geht gegen Drogenhändler vor

Osterholz (dpa/lni) – Bei einem Großeinsatz gegen mutmaßliche Drogenhändler hat die Polizei am Dienstag acht Objekte im Landkreis Osterholz durchsucht. Die Ermittlungen in Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude richteten sich gegen sechs Männer im Alter von 20 bis 36 Jahren, wie die Polizei mitteilte. Sie stehen im Verdacht, mit Drogen gehandelt und sie auch an Minderjährige verkauft zu haben. Ein Beschuldigter wurde vorläufig festgenommen.

Bei den Durchsuchungen wurden mehrere Hundert Gramm Haschisch und Marihuana, Tausende Euro Bargeld sowie Schreckschusswaffen, Hieb- und Stichwaffen sichergestellt. An dem Einsatz nach monatelangen Ermittlungen waren den Angaben nach 120 Beamtinnen und Beamte beteiligt.

