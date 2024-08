Polizei geht gegen Betrügerbande in Schleswig-Holstein vor

Kiel (dpa/lno) –

Polizei und Staatsanwaltschaft in Kiel sind mit Durchsuchungen gegen einen Betrüger- und Geldwäschering vorgegangen. Beamte durchsuchten 15 Objekte in Kiel und weiteren Orten in Schleswig-Holstein. Sie stellten Beweismittel und Bargeld in fünfstelliger Höhe sicher.

Bekannte Betrugsmasche genutzt

Die Verdächtigen bedienten sich nach Angaben der Ermittler einer bekannten Masche. Potenzielle Opfer wurden von einem angeblichen Verwandten aufgefordert, eine neue Mobilfunknummer abzuspeichern, weil etwa das alte Handy kaputtgegangen sei. Die Täter fordern dann, Geld an ein fremdes Konto zu überweisen, da wegen des neuen Handys das Online-Banking gerade nicht funktioniere – verbunden mit dem Versprechen, das Geld schnell zurückzuzahlen.

Die Polizei rät: «Lassen Sie sich nicht täuschen und blockieren Sie den Absender einer solchen Nachricht.» Man sollte den angeblichen Absender unter der bekannten alten Erreichbarkeit kontaktieren und fragen, ob wirklich eine neue Nummer existiert. «Erstatten Sie immer eine Strafanzeige. Nur so erhält die Polizei Kenntnis von der Straftat und kann die Täterinnen oder Täter verfolgen. Außerdem erhält sie dadurch Informationen zum Ausmaß des Deliktfeldes und kann Zusammenhänge herstellen und gegebenenfalls Tatserien erkennen.»