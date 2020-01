Polizei: Gefundene Leiche vermutlich vermisster Brasilianer

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein seit vier Monaten in Hamburg vermisster Brasilianer ist vermutlich Opfer eines Verbrechens geworden. Die Ermittler gingen davon aus, dass es sich bei einem am Sonntag gefundenen Toten um den 29-Jährigen handelt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Leiche wurde bei einer Wohnungsdurchsuchung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neustadt entdeckt. Der 45 Jahre alte Mieter der Wohnung wurde festgenommen. Der Italiener stehe unter Tatverdacht und solle noch am Montag vor den Haftrichter kommen. Die Ermittlungen zur Identität des Toten und zur Todesursache dauerten noch an, hieß es. In welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander standen, werde geprüft.

