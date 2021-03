Polizei findet zahlreiche Waffen in Wietze im Kreis Celle

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Wietze (dpa/lni) – Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wietze im Landkreis Celle hat die Polizei zahlreiche Schusswaffen, Teile von Schusswaffen und rund 1000 Schuss Munition gefunden. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatte der Landkreis gegen den Besitzer Strafanzeige erstattet, weil dieser seine gemeldeten Waffen nach Aberkennung seiner waffenrechtlichen Erlaubnis nicht abgegeben hatte. Bei der Durchsuchung am Donnerstag fand die Polizei weit mehr als die vier gesuchten Waffen. Die Waffenbehörde hatte seine Waffenbesitzkarte widerrufen, da der Beschuldigte mehrere Straftaten begangen hatte – darunter auch Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-796441/2

Mitteilung der Polizei