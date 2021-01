Polizei findet Waffen und Hakenkreuz in Wohnung in Bremen

Bremen (dpa/lni) – Die Polizei hat in der Wohnung eines 38-Jährigen in Bremen Waffen, Drogen und Nazi-Utensilien sichergestellt. Der Mann hatte zuvor einen 36-Jährigen geschlagen und mit einer Schusswaffe bedroht. Das Opfer konnte flüchten und alarmierte die Polizei, die die Wohnung des Verdächtigen schnell ausfindig machte. Spezialkräfte hätten den Mann vorläufig festgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In seiner Wohnung fanden die Beamten den Angaben zufolge mehrere Messer, Schreckschussmunition, Rauschgift, ein Hakenkreuz aus Metall, eine Hakenkreuzflagge und eine Reichsflagge. Der Mann sei nach einer Gefährderansprache und einer sozialpsychiatrischen Begutachtung wieder entlassen worden.

