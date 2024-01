Polizei findet toten 72-Jährigen in Überschwemmungsgebiet

Hannover (dpa) –

Eine Polizeistreife hat in einem Überschwemmungsgebiet in Hannover einen vermissten, 72 Jahre alten Mann aus Hemmingen tot gefunden. Nach ersten Ermittlungen deuteten keine Anzeichen auf ein Fremdverschulden hin, teilte die Polizei am Samstag mit. Die genaue Todesursache werde ermittelt. Der Mann hatte am 29. Dezember sein Wohnhaus verlassen. Nachdem er vermisst gemeldet worden war, suchte die Polizei öffentlich nach ihm.

Das Gebiet um den Fundort zwischen Hannover und Hemmingen war in den vergangen Wochen vom Hochwasser betroffen. Eine Straße wurde wegen der Überschwemmungen gesperrt. Ende Dezember mussten Rettungskräfte ganz in der Nähe bereits einen 75 Jahre alten Fahrradfahrer aus dem Hochwasser retten, der dort unerlaubt unterwegs war.