Polizei findet Sprengkörper und nimmt drei Personen fest

Wolfsburg (dpa/lni) –

Nach dem Fund von Sprengvorrichtungen in einer Wohnung in Wolfsburg hat die Polizei zwei Männer und eine Frau vorläufig festgenommen. Wegen des notwendigen größeren Polizeieinsatzes mussten die Bewohner von rund 20 Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern am Donnerstagabend und am Freitagmorgen die Gebäude vorübergehend verlassen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Wie viele Menschen betroffen waren, war nicht bekannt. Auch zu den Hintergründen sagte die Sprecherin zunächst nichts. Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden.

Die Beamten seien am Donnerstagabend zufällig auf die verdächtigen Gegenstände gestoßen, als sie wegen einer Strafanzeige die Wohnung eines 25 Jahre alten Mannes in der Wolfsburger Innenstadt aufsuchten. Um was für eine Strafanzeige es sich handelte, wollte die Sprecherin zunächst nicht sagen. «Das war eine normale Strafanzeige, die erstattet worden ist, die hatte mit dem eigentlichen Sachverhalt, wie er sich später darstellte, nichts zu tun», sagte sie

Dabei fielen den Polizisten die Gegenstände auf, die auf ersten Blick geeignet waren, als Sprengvorrichtungen zu dienen – weitere Angaben dazu machten die Ermittler nicht. Die Polizei ging von einer Gefahr für die Anwohner aus. Der 25-Jährige und eine 25 Jahre alte Bewohnerin seien daher in der Wohnung vorläufig festgenommen worden. Ein 20 Jahre alter Mann sei beim Eintreffen der Polizei über ein Fenster auf das Dach geflüchtet. Er sei im weiteren Verlauf mit einer Drehleiter vom Dach geborgen und ebenfalls vorläufig festgenommen worden, hieß es. Das Haus und das Nachbargebäude wurde vorübergehend geräumt.

Im Zuge der Ermittlungen sei am Freitagmorgen eine weitere Wohnung in einer anderen Straße durchsucht worden. Auch dabei seien weitere Wohnungen evakuiert worden. Die Polizei stellte mehrere Beweise sicher, wie es weiter hieß.

Nach Sicherungsmaßnahmen seien die Gefahrensituationen beseitigt worden, sagte die Polizeisprecherin. Gegen die drei vorläufig Festgenommenen seien Strafverfahren eingeleitet worden.