Polizei findet Mann mit Schussverletzung

Ahrensbök (dpa/lno) –

In Ahrensbök (Kreis Ostholstein) ist ein Mann wahrscheinlich durch einen Schuss schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wird derzeit ermittelt, ob der Vorfall im Zusammenhang mit dem Rockermilieu stehen könnte.

Die Beamten wurden am Samstagabend nach Ahrensbök gerufen, nachdem es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen sei. Zeugen gaben außerdem an, einen Knall gehört zu haben. Vor Ort fanden die Polizisten einen schwer verletzten 33-Jährigen. Er wurde durch den Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen des Mannes sind ersten Erkenntnissen zufolge nicht lebensgefährlich.

Beamte suchten noch am Abend die Umgebung nach möglichen Hinweisen ab. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Polizisten, indem sie den Bereich beleuchteten. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des versuchten Totschlags laufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lübeck zu melden.